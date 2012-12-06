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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 09:25 BJT

〔离岸人民币〕安第斯开发公司发行三年期离岸人民币债券--IFR

路透12月6日电---据汤森路透旗下IFR报导,拉丁美洲地区性开发组织安第斯开发公司Corporacion Andina De Fomento发行6亿元离岸人民币债券，三年期，利率3.55%。

汇丰(0005.HK)和渣打银行(2888.HK)一起担任联席簿计管理人和主承销商。债券将于伦敦上市。

这笔来自Aa3／A+／A+级发行人的欧洲中期票据计划的债券，预计将同样获Aa3／A+／A+评级。(完)

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--记者 黄凯; 审校 林高丽

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