〔离岸人民币〕安第斯开发公司发行三年期离岸人民币债券--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月6日电---据汤森路透旗下IFR报导,拉丁美洲地区性开发组织安第斯开发公司Corporacion Andina De Fomento发行6亿元离岸人民币债券，三年期，利率3.55%。
汇丰(0005.HK)和渣打银行(2888.HK)一起担任联席簿计管理人和主承销商。债券将于伦敦上市。
这笔来自Aa3／A+／A+级发行人的欧洲中期票据计划的债券，预计将同样获Aa3／A+／A+评级。(完)
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--记者 黄凯; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。