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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 09:24 BJT

〔台湾股市〕开盘小涨,苹果供应商大立光涨停

路透台北12月6日电---台湾股市周四开盘升0.2%,追随其他地区股市的涨势.苹果(AAPL.O)供应商大立光(3008.TW)涨停7%,因有消息称该公司11月营收创下纪录高位.

加权股价指数.TWII开盘上涨11.92点,至7,660.97.上日收于九周收盘高位.(完)

--编译 李春喜;审校 龚芳

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