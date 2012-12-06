《美债周四展望》公债价格持坚,受财政悬崖忧虑影响

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 市场对美国民间就业数据几无反应

* 美联储买入将于2021-22年到期的47.5亿美元公债

* 共和党人士称,与总统奥巴马关于财政悬崖的谈判陷入僵局

路透纽约12月5日电---美国公债价格周三上涨,观察人士指因担心美国国会可能难以避免减支增税措施在明年初开始实施,而这可能拖累经济成长.

但股市上涨,据称至少部分因为有观点认为最终将达成协议以缓解这一险情.

"股市似乎对'财政悬崖'协议很快将达成的观点反应正面,"经纪商Navigate Advisors LLC的董事总经理Tom DiGaloma称,"但(对于债市来说)我们仍认为,协议最早要到年底,或明年初才能达成."

几位美国众议院共和党领袖周三表示,与总统奥巴马就解决财政悬崖的磋商陷入僵局.

DiGaloma称,这令公债价格在较高水准呈"区间走势",一些帐户卖出10年和30年期公债,买入五年期公债,为下周将标售的10年和30年期公债预留空间.

公债价格扩大涨势,指标10年期公债收益率降至两周来最低水准.

"如果达不成协议,(公债)市场将持续涌现买盘,继续追求收益率,"加拿大丰业银行公债交易主管Charles Comiskey称.

公债也因美联储进行其最新一轮"卖短买长操作"计划下的购债操作而受到提振.

美联储周三购入47.5亿美元2021和2022年到期公债,卖短买长操作旨在拉低长期借款利率.

西班牙未能达到标售公债的最大目标,令投资人担心对欧元区主权债的需求正在减少,这也带动了对美国公债的需求.

许多分析师相信西班牙最终将向欧元区伙伴求援.

美国ADP公布11月民间就业增长11.8万,略低于预期,但债市对此无甚反应.

Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示,供应管理协会(ISM)的11月非制造业数据较预期强劲,但公债也基本未受影响.

"由于周五有美国就业报告、下周有美联储货币政策会议,而且财政悬崖磋商还在进行,市场人士不愿对ISM数据作出任何回应."他表示.

投资人目前在等待周五美国公布非农就业报告,根据路透访查的92位分析师预估中值,市场预计11月美国新增非农就业岗位9.3万.

但市场对周五数据的反应可能有限,因交易商质疑数据的准确性,预计该数据将受飓风桑迪的影响.

"我们预计就业市场保持疲弱,并可能因飓风的影响而有所扭曲."ING U.S. Investment Management高级分析师Tanweer Akram表示,"我们预计就业增长强劲,可能在5-10万,但不足以拉低失业率."

下周美联储货币政策会议也将受到关注,预计美联储将宣布新一轮量化宽松政策.

在卖短买长操作到期后,"所有人都预计美联储将宣布在明年继续购买公债,"法国巴黎银行利率策略师Suvrat Prakash表示.

较长期公债供应不断减少可能导致美联储扩大购买范围至较短期公债,而不仅限于目前购买的七年期、10年期和30年期.

指标10年期公债US10YT=RR升3/32,收益率(殖利率)由周二尾盘的1.61%降至1.59%.

30年期公债US30YT=RR跌3/32,收益率报2.78%.(完)

--编译 于春红/李军;审校 母红

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