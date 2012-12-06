《全球主要国家债券发行预告》--12月6日-12月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月6日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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12/06 0120 日本 三个月期贴现国库券
12/06 0130 日本 30年期政府公债
12/06 0950 法国 30-40亿欧元 (票息4.25%,2018年10月25日到期的六年期OAT债券;
票息3.75%,2019年10月25日到期的七年期OAT债券;
票息2.75%,2027年10月25日到期的15年期OAT债券)
12/10 1630 美国 13周和26周期国库券
12/10 1350 法国 BTF国库券
12/11 西班牙 12和18个月期国库券
12/11 1630 美国 四周和52周期国库券
12/11 1800 美国 三年期公债
12/11 英国 票息为1.75%,2022年到期公债
12/11 日本 流动性供给标售
12/12 意大利 2013年12月13日到期的12个月期BOT债券
12/12 1800 美国 10年期公债
12/12 加拿大 三年期公债
12/12 0120 日本 约两个月期贴现国库券
12/13 意大利 零息债券
12/13 西班牙 标售公债
12/13 1800 美国 30年期公债
12/13 英国 2024年到期的指数关联债券
12/13 0120 日本 三个月期贴现国库券
12/13 0130 日本 五年期政府公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 王兴亚;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。