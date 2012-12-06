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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 10:42 BJT

〔金属期市〕LME期铜五连涨后持稳;美国可避免财政悬崖的憧憬提供支撑

路透新加坡12月6日电---伦敦期铜周四持稳.受美国议员将在最后一刻拿出计划避免跌落"财政悬崖"的憧憬,及对中国经济增长加快的乐观情绪推动,期铜此前五个交易日上扬.

0153GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微跌0.22%至每吨8,057美元,扭转昨日涨势,当日曾触及10月19日以来最高水平.

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