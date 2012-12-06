〔金属期市〕LME期铜五连涨后持稳;美国可避免财政悬崖的憧憬提供支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月6日电---伦敦期铜周四持稳.受美国议员将在最后一刻拿出计划避免跌落"财政悬崖"的憧憬,及对中国经济增长加快的乐观情绪推动,期铜此前五个交易日上扬.
0153GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微跌0.22%至每吨8,057美元,扭转昨日涨势,当日曾触及10月19日以来最高水平.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。