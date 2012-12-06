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货币新闻 | 2012年 12月 6日 星期四 11:17 BJT

〔美国能源〕美油气产量增幅料高于预期,页岩层功不可没--EIA

路透12月5日电---美国能源资料协会(EIA)周三称,未来20年美国油气产量增幅将远高于此前预期,主要归功于页岩层.

EIA在覆盖2040年之前时间段的的首份能源展望中称,到2019年美国石油日产量将触及750万桶,高于去年预估的到2020年日产670万桶的峰值.

"大约在2020年之后,产量开始逐步下降...因为生产商先是开发最佳区域,然后转战产量较低或利润较低的钻探区,"EIA说.

美国天然气产量也料较高,预计到2035年升至31.41万亿(兆)立方英尺,高于去年预估的27.99万亿立方英尺.

EIA称,预计到2040年美国天然气产量将触及33.21万亿立方英尺.(完)

--编译 艾茂林;审校 张若琪

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