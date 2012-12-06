〔美国能源〕美油气产量增幅料高于预期,页岩层功不可没--EIA

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月5日电---美国能源资料协会(EIA)周三称,未来20年美国油气产量增幅将远高于此前预期,主要归功于页岩层.
EIA在覆盖2040年之前时间段的的首份能源展望中称,到2019年美国石油日产量将触及750万桶,高于去年预估的到2020年日产670万桶的峰值.
"大约在2020年之后,产量开始逐步下降...因为生产商先是开发最佳区域,然后转战产量较低或利润较低的钻探区,"EIA说.
美国天然气产量也料较高,预计到2035年升至31.41万亿(兆)立方英尺,高于去年预估的27.99万亿立方英尺.
EIA称,预计到2040年美国天然气产量将触及33.21万亿立方英尺.(完)
--编译 艾茂林;审校 张若琪
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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