〔路透基点〕远东宏信1.2亿美元子弹式贷款案获逾3亿美元认贷--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,远东宏信1.20亿美元三年期子弹式贷款已获逾3亿美元认贷.
已有约15家银行承诺参贷,另有数家银行正寻求信贷审批.
消息人士称,该贷款案由星展银行牵头,规模可能会增加.
在11月23日银行提前承诺参贷的优惠截止日到期时,已获近2亿美元的超额认贷.提前承诺参贷的银行额外获得9个基点的费用.
一如此前报导,银行受邀按以下三个层级参贷:
承贷3,000万美元或以上的银行,获得340个基点综合收益,费用为180基点,并获牵头行头衔;
承贷2,000万-2,900万美元的银行,获得330个基点的综合收益,费用为150个基点,并获得主办行的头衔;
承贷1,000万-1,900万美元的银行,获得320个基点的综合收益,费用为120个基点,获得高级经理行的头衔.
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点.(完)
--编译 王兴亚;审校 沈以文
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。