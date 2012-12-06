〔路透基点〕远东宏信1.2亿美元子弹式贷款案获逾3亿美元认贷--RLPC

路透香港12月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,远东宏信1.20亿美元三年期子弹式贷款已获逾3亿美元认贷.

已有约15家银行承诺参贷,另有数家银行正寻求信贷审批.

消息人士称,该贷款案由星展银行牵头,规模可能会增加.

在11月23日银行提前承诺参贷的优惠截止日到期时,已获近2亿美元的超额认贷.提前承诺参贷的银行额外获得9个基点的费用.

一如此前报导,银行受邀按以下三个层级参贷:

承贷3,000万美元或以上的银行,获得340个基点综合收益,费用为180基点,并获牵头行头衔;

承贷2,000万-2,900万美元的银行,获得330个基点的综合收益,费用为150个基点,并获得主办行的头衔;

承贷1,000万-1,900万美元的银行,获得320个基点的综合收益,费用为120个基点,获得高级经理行的头衔.

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点.(完)