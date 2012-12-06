〔东京汇市〕欧元在欧洲央行会议前微跌,就业数据提振澳元

路透东京12月6日电---欧元周四在亚洲盘中下滑,上日兑美元创七周高点,兑日圆曾创七个半月高位.投资人静候欧洲央行(ECB)的政策会议.

市场普遍预计欧洲央行将在周四政策会议上维持利率在0.75%不变.投资者也将细细研判欧央行总裁德拉吉是否会有更大的意愿来下调借款成本.