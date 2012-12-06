〔东京汇市〕欧元在欧洲央行会议前微跌,就业数据提振澳元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 欧元兑美元从七周高位跌落之后整理跌幅
* 受大选预期的影响,日圆较长期前景不妙
路透东京12月6日电---欧元周四在亚洲盘中下滑,上日兑美元创七周高点,兑日圆曾创七个半月高位.投资人静候欧洲央行(ECB)的政策会议.
市场普遍预计欧洲央行将在周四政策会议上维持利率在0.75%不变.投资者也将细细研判欧央行总裁德拉吉是否会有更大的意愿来下调借款成本.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。