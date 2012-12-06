〔中国债市动态〕现券走势趋稳,股市涨势暂歇缓和市场人气

路透上海12月6日电---中国银行间债市周四早盘现券变动有限,昨日收益率走高的中短券亦走稳,今日股市有所回调,未能延续上日大涨走势,因此也缓和了债市的谨慎心态.

交易员并称,年底将至,多数机构今年的投资完成情况大局已定,交易意愿普遍较淡,若短期政策面和消息面没有大的变化,现券维持窄幅震荡的可能性居大.

"年内也就这样了,上下空间都不是很大,"北京一银行交易员表示.

他并指出,昨日表现偏弱的中短期利率债,今日整体走势趋向稳定,而一年左右的短期品种,收益率还有小幅回落.

剩余期限约2.78年的国开行固息金融债120239券最新成交收益率tCN120239=CFXS在3.9565%,上日末笔成交在3.97%.(完)