〔中国债市动态〕现券走势趋稳,股市涨势暂歇缓和市场人气

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月6日电---中国银行间债市周四早盘现券变动有限,昨日收益率走高的中短券亦走稳,今日股市有所回调,未能延续上日大涨走势,因此也缓和了债市的谨慎心态.
交易员并称,年底将至,多数机构今年的投资完成情况大局已定,交易意愿普遍较淡,若短期政策面和消息面没有大的变化,现券维持窄幅震荡的可能性居大.
"年内也就这样了,上下空间都不是很大,"北京一银行交易员表示.
他并指出,昨日表现偏弱的中短期利率债,今日整体走势趋向稳定,而一年左右的短期品种,收益率还有小幅回落.
剩余期限约2.78年的国开行固息金融债120239券最新成交收益率tCN120239=CFXS在3.9565%,上日末笔成交在3.97%.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。