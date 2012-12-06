〔中国货币市场〕短期资金供给充裕隔夜利率持稳,跨年需求有所增加

路透上海12月6日电---中国银行间市场周四早盘短期资金供给较为充裕,质押式回购CNREPO=CFXS中隔夜加权利率持稳,七天品种虽略有走升,但后者仍低于公开市场同期限逆回购中标利率逾40个基点(bp).

交易员并称,公开市场逆回购操作的灵活性,加上渐近的财政存款投放,资金市场短期流动性应无忧.另外,与前期相比,一个月及以上期限,可跨年品种需求有所增加.

华北一银行交易员表示,早上资金面还是比较平稳,"短期的相对宽松,长的稍微有些紧.现在借跨年的资金多起来了."

北京一银行交易员指出,现在七天和隔夜回购利率点差处于合理区间.考虑到年末前是财政存款投放高峰期,短期市场流动性无忧.若无新的扰动因素,二级市场七天回购利率一时将难企及公开市场同期限逆回购水平.

中国人民银行公开市场今日进行了总额1,170亿元人民币的逆回购操作,其中七天期450亿元,28天期720亿元.中标利率分别持平于3.35%和3.60%.[CN/MMTCN][ID:nSB2129581]

至于为何在二级市场回购利率较低的情况下,仍参与公开市场逆回购操作.华南一银行交易员称,央行公开市场操作的可预期性和稳定性是主因.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2455 2.2576 -1.21

七天CN7DRP=CFXS 2.8873 2.7993 +8.80

14天CN14DRP=CFXS 3.3067 3.2292 +7.75

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