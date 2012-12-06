〔路透调查〕英镑走势料疲弱受限,因英国经济萎靡不振

路透伦敦12月5日电---路透调查显示,英镑兑美元在新的一年里料将略微走软,因英国经济有重新陷入衰退的风险,那种情景将迫使英国央行再度开启买债计划.

路透是在英国财政大臣欧思邦发表秋季预算报告前对60多位分析师进行的调查,预估英镑/美元GBP=汇价在一个月后将略微下滑到1.60.

调查结果与前次大体相仿,分析师预计英镑/美元在六个月后(2013年5月末)或降至1.59,一年后基本也徘徊在该水准附近.

但分析师对于英镑/美元的12个月后汇价预估则差异较大,估值介于1.30-1.78,突显出市场环境的不确定.

调查还称,欧元/英镑EURGBP=一个月后料达到0.81英镑,六个月和12个月后的估值都为0.80.

"英国经济不会前进多远,"法国兴业银行分析师Kit Juckes称,"在G10国家的货币当中,英镑价值最低的,这是对经济的一个有力支撑,但由于经济活动陷入停滞,财政情况恶化,英国AAA的主权评级受到威胁,整体经济不会取得多少进展."(完)