〔中国货币市场〕短期资金供给充裕隔夜利率持稳,跨年需求有所增加(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海12月6日电---中国银行间市场周四早盘短期资金供给较为充裕,质押式回购CNREPO=CFXS中隔夜加权利率持稳,七天品种虽略有走升,但后者仍低于公开市场同期限逆回购中标利率逾40个基点(bp).

交易员并称,公开市场逆回购操作的灵活性,加上渐近的财政存款投放,资金市场短期流动性应无忧.另外,与前期相比,一个月及以上期限,可跨年品种需求有所增加.

华北一银行交易员表示,早上资金面还是比较平稳,"短期的相对宽松,长的稍微有些紧.现在借跨年的资金多起来了."

北京一银行交易员指出,现在七天和隔夜回购利率点差处于合理区间.考虑到年末前是财政存款投放高峰期,短期市场流动性无忧.若无新的扰动因素,二级市场七天回购利率一时将难企及公开市场同期限逆回购水平.

中国人民银行公开市场今日进行了总额1,170亿元人民币的逆回购操作,其中七天期450亿元,28天期720亿元.中标利率分别持平于3.35%和3.60%.[CN/MMTCN][ID:nSB2129581]

至于为何在二级市场回购利率较低的情况下,仍参与公开市场逆回购操作.华南一银行交易员称,央行公开市场操作的可预期性和稳定性是主因.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2464 2.2576 -1.12

七天CN7DRP=CFXS 2.8875 2.7993 +8.82

14天CN14DRP=CFXS 3.3067 3.2292 +7.75

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 6.6600 2.3100 +435.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0500 2.8500 +20.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2000 2.9650 +23.50

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2410 2.2600 -1.90

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.9020 2.8200 +8.20

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3000 3.2200 +8.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.2399 2.2500 -1.01

七天SHICNYSWD= 2.8830 2.8000 +8.30

三个月SHICNY3MD= 3.8398 3.8347 +0.51

===============================================================(完)