〔中国货币市场〕短期资金供给充裕隔夜利率持稳,跨年需求有所增加(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海12月6日电---中国银行间市场周四早盘短期资金供给较为充裕,质押式回购CNREPO=CFXS中隔夜加权利率持稳,七天品种虽略有走升,但后者仍低于公开市场同期限逆回购中标利率逾40个基点(bp).
交易员并称,公开市场逆回购操作的灵活性,加上渐近的财政存款投放,资金市场短期流动性应无忧.另外,与前期相比,一个月及以上期限,可跨年品种需求有所增加.
华北一银行交易员表示,早上资金面还是比较平稳,"短期的相对宽松,长的稍微有些紧.现在借跨年的资金多起来了."
北京一银行交易员指出,现在七天和隔夜回购利率点差处于合理区间.考虑到年末前是财政存款投放高峰期,短期市场流动性无忧.若无新的扰动因素,二级市场七天回购利率一时将难企及公开市场同期限逆回购水平.
中国人民银行公开市场今日进行了总额1,170亿元人民币的逆回购操作,其中七天期450亿元,28天期720亿元.中标利率分别持平于3.35%和3.60%.[CN/MMTCN][ID:nSB2129581]
至于为何在二级市场回购利率较低的情况下,仍参与公开市场逆回购操作.华南一银行交易员称,央行公开市场操作的可预期性和稳定性是主因.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2464 2.2576 -1.12
七天CN7DRP=CFXS 2.8875 2.7993 +8.82
14天CN14DRP=CFXS 3.3067 3.2292 +7.75
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 6.6600 2.3100 +435.00
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0500 2.8500 +20.00
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2000 2.9650 +23.50
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2410 2.2600 -1.90
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.9020 2.8200 +8.20
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3000 3.2200 +8.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.2399 2.2500 -1.01
七天SHICNYSWD= 2.8830 2.8000 +8.30
三个月SHICNY3MD= 3.8398 3.8347 +0.51
===============================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。