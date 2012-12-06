〔路透基点〕海航集团与国开行签署1,000亿元人民币信用额度--RLPC

路透香港12月5日电---汤森路透旗下基点援引公司消息人士报导称,中国海航集团昨天从国家开发银行海南省分行获得1,000亿元人民币(160亿美元)信贷额度.

消息人士称,海航集团还与国开行总行签署了一项综合性金融服务战略合作协议.

信贷额度的用途将包括飞机采购、机场建设及船舶融资,但消息人士表示,该集团目前尚未计划特定项目.

国开行海南省分行行长徐伟华在授信签约仪式上对当地媒体表示,截至11月30日,国开行已经向海航集团提供755亿元贷款,未偿还余额约为500亿元.

海航集团财务总监赵权对媒体表示,该集团已经从190多家金融机构获得3,000亿元的信用额度.他称,集团70%的债务为中长期债务,用以为飞机、轮船及其他固定资产融资.

他还表示,海航2011年资产负债率为79%,今年预计会降低2.54%.

尚不能联系到国开行对此消息置评.

海航集团2011年11月获得13.35亿美元10年期贷款,贷款分两部分,用以收购总部位于巴巴多斯的集装箱租赁公司GE SeaCo Srl.该集团联手香港私募基金Bravia Capital完成收购,交易价值约为25亿美元.

该笔贷款包括3.35亿美元循环信贷,以及10亿美元定期贷款.美银美林、德意志银行、ING Bank及富国银行担任牵头行和簿记行.另外七家银行以较低层级参贷.

根据海航集团网站,该集团旗下子公司、在上海上市的海南航空股份有限公司10月末完成收购法国第二大航空公司蓝鹰航空(Aigle Azur)的48%股权,成为仅次于法国GoFast集团的蓝鹰航空第二大股东.海航并未披露交易总额.

海航集团成立于2000年,产业覆盖航空、物流、金融、旅游、实业、商业、机场管理和其他相关产业.

根据公开信息,截至2011年末,集团总资产达460亿美元,总收入约154亿美元.(完)