〔路透基点〕海航集团与国开行签署1,000亿元人民币信用额度--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月5日电---汤森路透旗下基点援引公司消息人士报导称,中国海航集团昨天从国家开发银行海南省分行获得1,000亿元人民币(160亿美元)信贷额度.
消息人士称,海航集团还与国开行总行签署了一项综合性金融服务战略合作协议.
信贷额度的用途将包括飞机采购、机场建设及船舶融资,但消息人士表示,该集团目前尚未计划特定项目.
国开行海南省分行行长徐伟华在授信签约仪式上对当地媒体表示,截至11月30日,国开行已经向海航集团提供755亿元贷款,未偿还余额约为500亿元.
海航集团财务总监赵权对媒体表示,该集团已经从190多家金融机构获得3,000亿元的信用额度.他称,集团70%的债务为中长期债务,用以为飞机、轮船及其他固定资产融资.
他还表示,海航2011年资产负债率为79%,今年预计会降低2.54%.
尚不能联系到国开行对此消息置评.
海航集团2011年11月获得13.35亿美元10年期贷款,贷款分两部分,用以收购总部位于巴巴多斯的集装箱租赁公司GE SeaCo Srl.该集团联手香港私募基金Bravia Capital完成收购,交易价值约为25亿美元.
该笔贷款包括3.35亿美元循环信贷,以及10亿美元定期贷款.美银美林、德意志银行、ING Bank及富国银行担任牵头行和簿记行.另外七家银行以较低层级参贷.
根据海航集团网站,该集团旗下子公司、在上海上市的海南航空股份有限公司10月末完成收购法国第二大航空公司蓝鹰航空(Aigle Azur)的48%股权,成为仅次于法国GoFast集团的蓝鹰航空第二大股东.海航并未披露交易总额.
海航集团成立于2000年,产业覆盖航空、物流、金融、旅游、实业、商业、机场管理和其他相关产业.
根据公开信息,截至2011年末,集团总资产达460亿美元,总收入约154亿美元.(完)
--编译 王兴亚;审校 沈以文
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。