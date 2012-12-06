〔东京美债〕公债价格持坚,受美财政悬崖疑虑及联储放宽政策希望支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京12月6日电---美国公债周四在亚洲市场持坚,10年期公债收益率(殖利率)接近三周低点,归因于美国财政悬崖疑虑以及寄望美联储会出台新的放宽举措.
10年期公债收益率US10YT=RR报1.591%,几乎持平于美国尾盘水准,且接近周三低点1.576%;后者为近三周最低水准.
尽管许多投资者预计美国会逐渐达成协议以避免财政悬崖,但周三并无谈判取得进展的迹象.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。