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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 12:27 BJT

〔东京美债〕公债价格持坚,受美财政悬崖疑虑及联储放宽政策希望支撑

路透东京12月6日电---美国公债周四在亚洲市场持坚,10年期公债收益率(殖利率)接近三周低点,归因于美国财政悬崖疑虑以及寄望美联储会出台新的放宽举措.

10年期公债收益率US10YT=RR报1.591%,几乎持平于美国尾盘水准,且接近周三低点1.576%;后者为近三周最低水准.

尽管许多投资者预计美国会逐渐达成协议以避免财政悬崖,但周三并无谈判取得进展的迹象.

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