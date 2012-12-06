《中国金融分析》年内政策放松预期降至冰点,短期仍将依赖逆回购调节

* 本周净投放110亿元,顺应机构资金需求

* 财政资金投放将扶助,加强政策联动"有效性"

* 年内政策放松预期降至冰点

* 短期仍将依赖逆回购操作,IRS易涨难跌

作者 曹巍浩

路透北京12月6日电---财政资金投放或将扶助流动性,故虽有存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场本周也仅是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元人民币,加强与财政政策联动的"有效性".

12月政策放松预期已降至年内"冰点".市场人士预计,短期内央行仍将依赖逆回购操作调节市场流动性.

"本周公开市场也就是应市场所需,资金很充裕,(逆回购)需求不高,"平安证券固定收益部研究主管石磊称,"所有数据和政府稿件都显示经济在回升,短期政策放松不可能了."

本周初公布的汇丰中国11月制造业PMI终值创下13个月最高位,且略高于初值.这和上周末出炉的官方数据一道,让金融市场感受到中国经济的融融暖意.[ID:nSB2123241]

央行公告显示,公开市场周四进行了总额1,170亿元的逆回购操作,其中七天期450亿元,利率3.35%;28天期720亿元,利率3.60%.周二则进行了590亿元七天和380亿元14天逆回购操作.据路透计算,本周将净投放110亿元,在连续净回笼四周后重启净投放.

新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.[ID:nSB2127827]

据央行数据显示,2007年-2011年历年12月份财政存款均为投放,且除2007年外,当月投放量都居于9,000亿元上方;据路透测算,过去五年,12月份中国财政存款投放均值约9,608.5亿元.

欲浏览2007年-2011年历年12月财政存款投放规模,请点选(link.reuters.com/rat34t)

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

进入四季度以来,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.本周一反常规于周二进行七天和14天操作,市场人士分析或与元旦假期有关;若按常规周二开展28天期操作,假期因素将导致实际资金使用日长于28天.[ID:nSB2126871]

欲浏览今年三季度来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/tec54t)

**年内货币政策放松预期已降至"冰点"**

年内货币政策放松预期已降至"冰点".逆回购操作短期内仍将是央行调节的主要工具,这将支撑货币市场基准七天回购利率水平,进而导致相关IRS品种易涨难跌.

"现在没啥政策放松的预期,应该还是会主要通过逆回购操作等调节市场流动性,"广发证券固定收益首席分析师徐寒飞称.

最新汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行12月降息和调降准备金率的预期创年内新低,对未来三个月政策放松的预期也是年内新低.[ID:nSB2125525]

央行短期内对逆回购操作工具的依赖,从资金面角度决定了IRS市场的易涨难跌.

北京一国有大行交易员表示,年内质押式回购七天与隔夜利差的高企,一个很重要的原因就是公开市场七天期逆回购利率的指引."我3.35%从央行借到钱,不可能更便宜地在二级出了吧,那样还不如不拿!"她说.

欲浏览2004年年中以来质押式回购七天期与隔夜加权利率利差走势图,请点选:(r.reuters.com/hac54t)

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 970

(周四) 1,170

央票到期 500

正回购到期 --

逆回购到期 2,530

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净投放 110

欲浏览央行公开市场相关报导,请点选[CN/MMTCN]

欲浏览公开市场回购及央票未到期表格,请点选[CN/MMTCN-CFACT](完)

--审校 杨淑祯

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