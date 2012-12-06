〔路透调查〕日本政府更迭与央行宽松预期将打压日圆

* 日本央行大幅放松政策的预期未来一年将压低日圆

* 美"财政悬崖"忧虑短期内料限制日圆跌幅

路透班加罗尔12月5日电---路透调查周三显示,日本政府本月稍晚可能更迭,加上外界预期央行可能"无限量"放松货币政策,这都将在未来一年继续打压日圆.

不过市场担心,若美国允许1月启动规模6,000亿美元的减支增税措施,该国经济或大幅放缓.这种担忧很可能在未来数月遏制日圆的大跌势头.

路透本周走访逾60位汇市分析师,他们的预估中值为,美元兑日圆JPY=一个月后料交投在81.5,三个月和一年后分别在82.0和85.0,均高于11月调查预估的79.5, 79.5和83.0.

美元/日圆过去两个月升值近6%,11月22日触及七个半月高位82.82.周三稍早报约82.

美元/日圆仅在11月就上涨3.4%,因市场揣测,在自民党党首安倍晋三的呼吁下,日本央行将进一步放松货币政策.

"上涨的一个重要原因就是日本政界的呼声,特别是自民党领袖施压央行加大宽松力度,"野村外汇分析师Saeed Amen说.

安倍呼吁央行施行"无限量"宽松,扶助经济摆脱通缩并实现2%的通胀率.这促使分析师下调日圆汇率预估.

"这是一次引人关注的货币政策尝试.可能看到日本增长略微加快,通缩略微缓解,"瑞穗实业银行的Colin Ashe说.

"我有点怀疑这次尝试可能不会完全成功,且不能快速提高日本通胀率,但我认为足以让市场消停上几个月."

但短期而言,如果美国围绕预算的政治角力延续至来年,投资者可能重拾日圆等避险货币.

"如果美国财政悬崖状况继续存在一点不确定,将利空美元,影响到美元/日圆走势,"华侨银行外汇分析师Emmanuel Ng说.(完)