〔路透基点〕华润电力为银团贷款寻求牵头行,华润雪花啤酒贷款案签署

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,华润电力控股有限公司正为30亿港元(3.87亿美元)四年期贷款寻求牵头行.
中国建设银行正协调该笔子弹式贷款,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点.
银行受邀以下列层级参贷:
承贷5亿港元的银行,获得230个基点综合收益,费用为120基点,并获牵头行和簿记行头衔;
承贷3亿港元的银行,获得225个基点的综合收益,费用为100个基点,并获牵头行头衔.
上周,华润雪花啤酒公司与四家银行签署2亿美元三年期贷款.牵头行瑞穗实业银行和三井住友银行分别承贷7,500万美元和6,000万美元.加拿大丰业银行承贷5,000万美元,共享牵头行头衔;永丰银行承贷1,500万美元,获主办行头衔.
消息人士称,华润雪花啤酒是次贷款综合收益不到200个基点.华润雪花啤酒是香港上市的华润创业与英国酿酒商SABMiller组建的合资企业.
9月,华润(控股)签署2亿美元三年期定期贷款,综合收益为180个基点,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点.此外,华润创业也在5月签署51.65亿港元(约合6.66亿美元)自行安排的俱乐部贷款.(完)
--编译 王兴亚;审校 沈以文
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。