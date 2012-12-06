〔路透基点〕华润电力为银团贷款寻求牵头行,华润雪花啤酒贷款案签署

路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,华润电力控股有限公司正为30亿港元(3.87亿美元)四年期贷款寻求牵头行.

中国建设银行正协调该笔子弹式贷款,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点.

银行受邀以下列层级参贷:

承贷5亿港元的银行,获得230个基点综合收益,费用为120基点,并获牵头行和簿记行头衔;

承贷3亿港元的银行,获得225个基点的综合收益,费用为100个基点,并获牵头行头衔.

上周,华润雪花啤酒公司与四家银行签署2亿美元三年期贷款.牵头行瑞穗实业银行和三井住友银行分别承贷7,500万美元和6,000万美元.加拿大丰业银行承贷5,000万美元,共享牵头行头衔;永丰银行承贷1,500万美元,获主办行头衔.

消息人士称,华润雪花啤酒是次贷款综合收益不到200个基点.华润雪花啤酒是香港上市的华润创业与英国酿酒商SABMiller组建的合资企业.

9月,华润(控股)签署2亿美元三年期定期贷款,综合收益为180个基点,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点.此外,华润创业也在5月签署51.65亿港元(约合6.66亿美元)自行安排的俱乐部贷款.(完)