〔路透调查〕加元明年料走强,因经济风险减弱且加国央行可能升息

路透多伦多12月5日电---路透调查中受访分析师认为,随着全球经济复苏以及加拿大央行可能加息,加元兑美元未来一年将走强.

周三公布的结果显示,受访的53位经济学家和外汇策略师的预估中值预计,加元/美元在一个月和三个月后将处于0.99加元或1.0101美元水准.

六个月后加元将走强至0.98加元或1.0204美元,并在随后半年维持这一水平.加元/美元周三报0.9919加元或1.0082美元.

"我们仍然预测全球经济将进一步扩张.因此随着时间的推移,我们现在担心的一些下行风险有望减轻,"加拿大皇家银行首席经济分析师Craig Wright说.

"在这样的环境下,大宗商品价格应该收复一些近期的失地,而这对加元应该有利."

本次预估中值与一个月前调查结果接近,当时预计加元/美元一个月后在0.99加元,三个月,六个月和12个月后处于0.98美元.

最近几个月,国际货币基金组织(IMF)组织讨论是否要求央行等外汇交易大户披露其加元和澳元持仓的更多细节.该消息对加元利多.

分析师认为,这反映出全球许多市场参与者已经在增持加元资产,部分因为加拿大是发达国家中为数不多的几个AAA债信评级不存在争议的国家之一.

货币政策收紧的前景亦支撑加元.加拿大央行周二仍坚定认为,可能最终会需要加息,尽管央行目前维持隔夜拆款利率在1%.(完)