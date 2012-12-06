〔路透基点〕中国银行和交通银行计划参与台湾水泥125亿台币贷款案

路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点援引市场消息人士称,中国银行和交通银行正进行内部信贷审批,计划参与台湾水泥的125亿台币(4.3亿美元)五年期贷款案.

这将是两银行驻台北代表处今年早些时候升格为分行后,首次参与台币计价的银团贷款.

消息人士称,两家银行均寻求承贷15亿台币,与最初五家牵头行一道共享牵头行和簿记行头衔.五家银行分别是中国信托商业银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行和合作金库商业银行.兆丰国际商业银行任代理行.

这笔无担保贷款分为75亿台币的定期贷款A部分和50亿台币的循环贷款B部分,利率为较二级市场商业票据利率加码66个基点,税前保底利率为1.5%.

银行受邀按三个层次参贷:

承贷15亿台币及以上的银行将任牵头行及簿记行,可获25个基点的前端费;承贷10-14.9亿台币的银行将获20个基点的前端费,将任牵头行;承贷5-9.99亿台币的银行将获得副牵头行头衔,前端费10个基点.

如果A部分贷款动用金额少于80%,或B部分贷款动用金额少于60%,那么都将有10个基点的承诺费.

财务条款包括流动比率不低于1倍,负债比率不高于1.75倍,利息保障倍数不低于3倍.有形资本净值最低为650亿台币.

相关资金将用于资本支出和运营资本.

2011年12月,台湾水泥旗下在香港上市的TCC International签署一笔等额5.50亿美元的五年期贷款.若以美元计,综合收益为127.5个基点,利率较Liobr加码115个基点.若按港元计,则综合收益为142.5个基点,利率较Hiobr加码130个基点.(完)