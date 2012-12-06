《全球主要央行动态》--12月6日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月22日-11月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

三位美联储地区联储总裁上周六对央行史无前例的低利率政策表达了截然不同的看法,亮出一些或许是下次央行政策会议关键主题的观点.属于温和派的芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯坦率表示,有必要采取更多宽松政策,并重申只要通胀率没有升逾2.5%的风险,就应维持低利率直到失业率至少降至6.5%.费城联储总裁普洛瑟和明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯亦出席了这次会议.普洛瑟持强硬立场,柯薛拉柯塔之前倡导紧缩政策,但他从9月开始呼吁进一步放宽银根.普洛瑟表示,他担心失业率持续高企可能说明美联储的政策没有起到预期效果.普洛瑟表示,失业率位于历史高位--10月达到7.9%--而通胀却持于低位,决策者可能会"不顾这些证据指出,我们要么做的还不够,要么就是没有找到如何让传导机制生效的正确模式." [ID:nSB2123893]

两位政策决策高层周一的讲话表明,美联储官员似乎对最近的货币刺激政策成果感到满意,但对于未来购债计划的实施力度有一些异议.波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示,美联储明年"有充足理由"保持宽松政策,每月继续购买总计850亿美元的债券.但圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则辩称,美联储不应该再用同样规模的新计划取代即将到期的卖短买长计划.他表示,如果购债令美联储资产负债表扩大,造成的影响会大于卖短买长. [ID:nSB2126243]

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉上周五表示,欧元区危机的规模表明,允许单一货币体系内部经常帐失衡扩大会造成很大的危险."危机使得一件事变得格外清晰:欧元区内部经常帐的严重失衡已经成为关乎经济和货币联盟稳定的根本问题...至少可以这么说,如果一些国家永远是债权国,而另一些则沦为永久的债务国,那么由主权国家组成的联盟将不可避免的变得脆弱." [ID:nSB2123327]

德拉吉还表示,欧元区尚未走出危机,明年下半年应该能复苏,欧洲央行做好了采取一切必要措施稳定欧元区的准备. [ID:nSB2123053]

欧洲央行管理委员会成员诺亚周一表示,欧洲央行购买欧元区成员国公债的方案是确保货币政策发挥作用,以及驱散对欧元集团分裂担忧的重要工具.诺亚称,只有该国家政府已经敲定纾困协议,且同意进行结构性改革,才能启动购债方案,这将提振欧元区的信心. [ID:nSB2124949]

诺亚周一还表示,目前没有理由担心主要经济体央行向市场挹注大量资金会引起通胀,但他警告全球经济成长步伐依然迟缓而脆弱.他认为,央行手中有"许多工具",可以在必要时吸收流动性. [ID:nSB2124557]

**澳新**

澳洲央行周二将指标利率调降25个基点,至3.0%,自5月以来累积下降125基点,并追平全球金融危机最严重时期达到的低点.央行加大举措力度,以确保该国经济不会因矿产业荣景见顶而陷入衰退.该央行总裁史蒂文斯称:"尽管还没观察到先前措施的全部效果,但政策委员会今日会议决定,目前来讲放松货币政策立场是合适的...展望未来,近期数据证实资源投资正接近触顶.其它一些需求领域还有增强的空间." [ID:nSB2127221]

澳洲央行副总裁洛威周三称,事实证明澳洲降息对降低澳元汇率和促进企业活动方面的效果不及预期,但仍起到了提振整体经济的效果.他并认为贷款利率应较过去数十年的水平低一些,从而在一定程度上起到抵消"汇率过高"影响的作用. [ID:nSB2129493]

新西兰央行周四维持指标利率在纪录低位不变,并表明利率可能按兵不动直到进入2014年,因为美元强劲,而且预计地震后重建加速及楼市更活络,有可能导致通胀.新西兰央行说,官方隔夜拆款利率维持在2.5%是"适合的".自从去年4月以来,政策利率即在持于此.是利率保持不变最久的一次.不过新西兰央行总裁惠勒警告,即使经济成长在近几个月放慢,但是震后重建及楼市热络可能会引发物价压力. [ID:nSB2124137]

**日韩**

日本央行总裁白川方明强调,该央行致力于积极宽松政策的前提,在于经济成长永续性未面临诸如失衡加剧等重大风险."为了实现物价稳定条件下的经济持续成长,央行必须有非常长远的眼光,"白川方明周一在东京参加一个研讨会时称.他并表示,央行不必以市场反应来作为行动指引.这暗示日央行不会只因为市场益发预期会有立刻的货币宽松政策而采取行动. [ID:nST0583261]

日本央行副总裁西村清彦周三表示,将讨论9月和10月政策宽松举措是否足够.其并称,日本经济可能逊于央行预估,10月经济产出情况未必良好,但下滑态势可能已结束,不过现在断言产出已触底还为时过早.思考应对政策时将仔细评估即将公布的重要日本和美国数据. [ID:nSB2129015]

其并称,如果经济风险从最低限度脱轨,央行永远随时做好因应准备,会采取适当且大胆的行动. [ID:nST0583923]

韩国央行一位高级官员周四表示,韩国2012年国内生产总值(GDP)可能无法达成央行在10月所预估的成长2.4%. [ID:nST0584479]

**中国**

在利率市场化改革以及债券市场不断扩容背景下,中国社会融资供给正在加速脱媒.第一财经日报周一引述中国人民银行金融市场司司长谢多称,再过10年,银行贷款在社会融资总量中的比重可能降至30%-40%,与美国大体一致;债券融资将与贷款基本持平. [ID:nSB2124399]

中国人民银行副行长易纲表示,明年可能会推出多项改革和调整,央行会按照渐进的方式推进金融改革,包括利率市场化、资本项目开放等都将以稳健的速度推进实施.上海证券报周一并报导称,在谈到近期人民币走势问题时,易纲指出,央行干预汇市行为在减少,今后人民币汇率将更加市场化,更大程度上发挥市场配置资源的基础性作用,人民币接下来会继续在均衡汇率水平左右进行波动. [ID:nSB2124137]

中国央行调查统计司官员盛松成和石春华以个人名义发布的研究结果显示,乐观估计,本世纪三十年代中期中国不变价GDP规模将超过美国;谨慎估计,是本世纪四十年代初中国不变价GDP规模将超过美国. [ID:nSH0121845]

中国十八大报告提出了要确保到2020年实现全面建成小康社会,要实现国内生产总值(GDP)和城乡居民人均收入比2010年翻一番.中国央行调查统计司官员盛松成和石春华以个人名义所做的研究和数据测算显示,只要2013-2020年均GDP增速达6.85%,便可实现上述目标. [ID:nSH0121843]

**加拿大**

加拿大央行周二维持利率不变,并称"随着时间推移"可能需要升息.重申了10月时的措辞,尽管经济增长弱于预期,通胀疲弱,而且市场担心美国财政悬崖."随着时间的推移,可能需要适度撤出一些货币政策刺激举措,这与实现2%的通胀目标相一致,"该央行在利率声明中称,措辞与10月23日利率声明相同. [ID:nSB2127907] (完)