〔爱尔兰经济〕政府推出新一波撙节举措,经济和民众面临考验

路透都柏林12月5日电---爱尔兰政府周三推出了一项规模为35亿欧元(46亿美元)的新撙节计划,其国内经济和民众将受到考验,尽管良好的服务业和就业数据缓轻了一点打击.

新措施中包括了饱受争议的房产税.目前该国每六个房屋业主中就有一个面临偿还贷款的难题.大约1,500名抗议者聚集在议会门外,反对这项预算,其中一部分人与警察发生了冲突.

爱尔兰财长Michael Noonan表示,政府此举的目的是确保富裕人群对经济做出公平的贡献,不过撙节措施将考验民众的耐心.

数据显示爱尔兰服务业增速创下五年来最快,而失业率则触及17个月低点,这有助于减轻预算带来的打击.

由于获得了多数支持,在议会推进第一批措施不成问题.

Noonan重申,政府将把预算赤字/GDP之比降至8.2%,虽然这一目标好于之前预期,但在同时要完成经济成长目标的情况下,仍带来额外压力.(完)