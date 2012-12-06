〔澳新汇市〕澳洲就业上升提振澳元上涨,央行政策立场支撑新西兰元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼/惠灵顿12月6日电---澳元周四升向两个月高点,之前澳洲公布的就业数据意外走强.新西兰元触及一个月高位,之前该国央行表现出的政策立场似乎更加平衡,而不是偏于宽松.
澳元兑美元AUD=D4报1.0465,日内上涨约0.1%,在就业数据公布后最高涨至1.0481.数据显示澳洲11月新增1.39万个岗位,而预估为持平.
失业率也意外降至5.2%.[ID:nST0584393]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。