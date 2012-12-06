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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 13:17 BJT

〔澳新汇市〕澳洲就业上升提振澳元上涨,央行政策立场支撑新西兰元

路透悉尼/惠灵顿12月6日电---澳元周四升向两个月高点,之前澳洲公布的就业数据意外走强.新西兰元触及一个月高位,之前该国央行表现出的政策立场似乎更加平衡,而不是偏于宽松.

澳元兑美元AUD=D4报1.0465,日内上涨约0.1%,在就业数据公布后最高涨至1.0481.数据显示澳洲11月新增1.39万个岗位,而预估为持平.

失业率也意外降至5.2%.[ID:nST0584393]

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