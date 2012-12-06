〔路透调查〕新西兰央行料将在明年第四季开始启动紧缩周期

路透惠灵顿12月6日电---周四公布的路透调查显示,分析师目前预计新西兰央行(RBNZ)将在明年第四季启动紧缩周期,此前该央行暗示将在较长时间内维持利率不变.

今日稍早,新西兰央行连续第14次维持指标利率在2.5%的纪录低位不变,并称其预计经济增长将加快,通胀率也将在灾后重建和楼市活力增强的推动下自当前低位回升.[ID:nST0584465]

外界认为,虽然一系列疲弱数据引发新西兰央行降息的猜测,例如零售销售数据疲弱及失业率跳升,但此次声明公布降低了央行降息的可能性.

分析师现在认为,新西兰央行启动紧缩周期的时间将推后.

17名受访分析师中有七名预计,新西兰央行将在2014年开始加息,且最有可能是在第一季.而前次调查报告中,仅有四名分析师这么认为.

其余分析师的看法则主要分为:四位认为明年6月开始加息;另有四位认为将在明年9月开始加息;还有两名则认为,央行将在2013年第四季开始加息.

分析师的预期中值显示,官方现金利率(OCR)料将在明年第四季上调至2.75%,而前次路透调查结果是预计在明年第三季.

新西兰央行在1月31日会议上加息的机率仅为1%,降息机率为10%.

金融市场走势显示,1月降息机率为14%,但明年降息幅度料仅有10个基点,不到最新声明公布前预期的一半.(完)