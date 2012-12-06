希拉里克林顿: "绝望的"叙利亚总统阿萨德可能使用化学武器

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特/布鲁塞尔12月5日电---美国国务卿希拉里克林顿周三表示，反对派持续对抗叙利亚政府，华府担忧“绝望的”叙利亚总统阿萨德可能会使用化学武器。她重申，如果阿萨德使用化学武器，美国将迅速采取行动。
叙利亚反对派武装称，已经包围了大马士革附近的一个空军基地，这显示战斗正在蔓延至叙利亚首都。此前一天北约同意向土耳其部署爱国者导弹，这将是叙利亚内战开始后欧洲和美国部队首次到达叙利亚边境。
大马士革附近战斗的升级始于一周前。反对派周三称，已经包围了距离大马士革4公里左右的Aqraba空军基地。
“我们还没有控制该空军基地，但已将其团团围住。我们期待未来几个小时内占领该基地，”反对派武装Habib al-Mustafa发言人Abu Nidal表示。
叙利亚官方新闻机构称，政府军仍牢牢控制着该基地，但并未对反对派包围该地区的言论予以置评。
希拉里克林顿在布鲁塞尔会见北约外长后表示：“我们担心越发绝望的阿萨德政府可能使用化学武器，或是叙利亚国内的一个组织获得化学武器的控制权。”
“我们已经发出明确信息，这将越过红线，责任人将被追究。”（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。