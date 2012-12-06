〔路透调查〕澳元与新西兰元未来数月料将表现顽强

路透悉尼12月6日电---路透调查显示,尽管本周澳央行下调利率,但澳元和新西兰元在未来数月料表现顽强,主因缺少高收益的其他货币作为替代.

53位分析师预估中值显示,澳元/美元AUD=D4在三个月后料为1.0400美元,一年后或将小幅下跌至1.025.但澳元12个月目标汇率区间为0.8600-1.1200,预示前景存在很大不确定性.

澳洲央行并不希望澳元如此顽强,其于本周重申,澳元汇率"之高令人不安".

另一项对49位分析师的调查预测,新西兰元料与澳元一样表现顽强.分析师预估中值显示,新西兰元NZD=D4在六个月后料将徘徊在0.8200美元左右,12个月后微跌至0.8100.

新西兰元兑美元最新报0.8293,并在周四稍早触及一个月高位.此前新西兰央行表示其政策将更加平衡,而非偏于宽松.

澳洲及新西兰元表现强劲,这部分是因为中国经济有企稳迹象,且两国公债高收益率相对较高对投资者有吸引力.中国是两国主要的出口市场.

"近期中国经济状况改善,而且同样重要的是,澳洲国内需求亦有提高,这些因素增大了澳元持稳于1.061-1.060区间的可能性,而不会像我们先前担心的那样跌破区间下档."瑞士信贷银行策略师Peter von Maydell和Anezka Christovova写到.

投资者如果抛售澳元和新西兰元,就必须购买其他货币,但是有吸引力的其他货币真是少之又少.(完)

--编译 王湄;审校 郑茵

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