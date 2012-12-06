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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 14:49 BJT

北约呼吁朝鲜取消火箭发射计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔12月5日电---北约周三呼吁朝鲜(北韩)取消今年以来的第二次火箭发射计划，称此举将违反联合国决议，并可能加剧朝鲜半岛动荡。

一份联合声明称，北约大使表达了对“朝鲜计划本月使用弹道导弹技术发射火箭的严重忧虑。”

“此举将直接违反联合国安理会第1718号和1874号决议。这可能会使地区紧张局势恶化，并进一步使朝鲜半岛动荡。”

“我们呼吁朝鲜当局履行国际法规定的义务，完全遵守由联合国安理会表达的国际社会的意愿，中止火箭发射计划。”

朝鲜官方通讯社周六宣布该国将发射另外一枚卫星。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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