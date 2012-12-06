北约呼吁朝鲜取消火箭发射计划

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔12月5日电---北约周三呼吁朝鲜(北韩)取消今年以来的第二次火箭发射计划，称此举将违反联合国决议，并可能加剧朝鲜半岛动荡。
一份联合声明称，北约大使表达了对“朝鲜计划本月使用弹道导弹技术发射火箭的严重忧虑。”
“此举将直接违反联合国安理会第1718号和1874号决议。这可能会使地区紧张局势恶化，并进一步使朝鲜半岛动荡。”
“我们呼吁朝鲜当局履行国际法规定的义务，完全遵守由联合国安理会表达的国际社会的意愿，中止火箭发射计划。”
朝鲜官方通讯社周六宣布该国将发射另外一枚卫星。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。