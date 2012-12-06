台风"宝霞"造成菲律宾至少283人遇难

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透菲律宾新巴丹12月5日电---菲律宾南部道路不畅，且通讯中断，令救援工作受阻。强台风"宝霞"袭击菲律宾，造成该国至少283人罹难，救援人员还在搜寻数以百计的失踪人员。
台风"宝霞"周三袭击巴拉望岛的多个海滩和潜水胜地，但在西移过程中威力减弱。
"宝霞"中心风速达到每小时120公里，阵风时速最高达150公里。
受此次台风影响最严重的是菲律宾南部岛屿棉兰老岛，"宝霞"周二在此处登陆，引发山体滑坡和洪水。
菲律宾内政部长罗哈斯（Manuel Roxas）称有300人失踪。
由于道路被毁、桥梁倒塌，多数灾区无法进入，军方救援队由直升机送到灾区。
受影响地区电力中断、通讯瘫痪。
据军方和救灾机构官员的数据，台风已造成283人遇难。
数以千计的人被转移安置，官员呼吁各方提供食物、水和衣物。数十个国内航班周三暂停。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。