主要国家经济指标预测--12月7日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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12月6日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,770
12月7日(五)
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差20.5 逆差14.56
进口 -- -2%
出口 -- -1%
0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -2.3
领先指标(较前月) -- -1.5
0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至10月 -- 赤字850
0745 法国贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差50
进口(亿欧元) -- 426.24
出口(亿欧元) -- 375.91
0930 英国工业生产(较前月) 10月 +0.7% -1.7%
(较上年同期) -0.6% -2.6%
制造业产出(较前月) -0.2% +0.1%
(较上年同期) -0.2% -1.0%
1100 德国工业生产(较前月) 10月 -0.5% -1.8%
1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加9.3 增加17.1
民间就业岗位(万个) 增加9.5 增加18.4
失业率 7.9% 7.9%
平均时薪 +0.2% 持平
每周平均工时 34.4 34.4
制造业就业岗位(万个) 减少0.5 增加1.3
政府部门就业岗位(万个) -- 减少1.3
1330 加拿大就业岗位(万个) 11月 增加1 增加0.18
失业率 7.4% 7.4%
全职就业人数(万人) -- 增加0.73
兼职就业人数(万人) -- 减少0.55
就业参与率 -- 66.8%
1330 加拿大劳动生产率 第三季 -0.2% -0.5%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 82.4 82.7
现况指数 91.0 90.7
预期指数 78.0 77.6
1530 美国ECRI一周领先指标 11月30日当周 -- 126.3
2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加100 增加113.6
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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12月5日(三)
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 负18 --
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超4,942 --
外资投资日本股市(亿日圆) 买超1,843 --
12月6日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 11月 +1.39 持平
全职就业人数(万人) 减少0.42 --
就业参与率 65.1% 65.1%
失业率 5.2% 5.5%
0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 10.3% --
0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 3.1% 3.1%
经季节调整失业率 3.0% 3.0%
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +1.0% +0.2%
三个月房价指数(较上年同期) 截至11月 -1.3% --
0815 瑞士CPI(较前月) 11月 -0.3% 持平
(较上年同期) -0.4% 持平
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 逆差45.32 逆差42
全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差95.39 逆差88
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季修正值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) -0.6% -0.6%
1100 德国工业订单(较前月) 10月 +3.9% +0.9%
1200 英国央行量化宽松计划总规模(亿英镑) 12月 3,750 3,750
利率决定 0.5% 0.5%
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(人) 11月 57,081 --
1245 欧洲央行利率决定 12月 0.75% 0.75%
1330 加拿大建筑许可 10月 +15.0% +2.6%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月1日当周 37.0 38
初请失业金人数四周均值(万人) 40.8 --
续请失业金人数(万人) 11月24日当周 320.5 327.5
1500 加拿大Ivey经季节调整采购经理人指数(PMI) 11月 47.5 58.6 (完)
--整理 许娜/王翔琼;审校 戴素萍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。