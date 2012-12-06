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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--12月7日****

路透12月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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12月6日(四)

2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,770

12月7日(五)

0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差20.5 逆差14.56

进口 -- -2%

出口 -- -1%

0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -2.3

领先指标(较前月) -- -1.5

0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至10月 -- 赤字850

0745 法国贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差50

进口(亿欧元) -- 426.24

出口(亿欧元) -- 375.91

0930 英国工业生产(较前月) 10月 +0.7% -1.7%

(较上年同期) -0.6% -2.6%

制造业产出(较前月) -0.2% +0.1%

(较上年同期) -0.2% -1.0%

1100 德国工业生产(较前月) 10月 -0.5% -1.8%

1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加9.3 增加17.1

民间就业岗位(万个) 增加9.5 增加18.4

失业率 7.9% 7.9%

平均时薪 +0.2% 持平

每周平均工时 34.4 34.4

制造业就业岗位(万个) 减少0.5 增加1.3

政府部门就业岗位(万个) -- 减少1.3

1330 加拿大就业岗位(万个) 11月 增加1 增加0.18

失业率 7.4% 7.4%

全职就业人数(万人) -- 增加0.73

兼职就业人数(万人) -- 减少0.55

就业参与率 -- 66.8%

1330 加拿大劳动生产率 第三季 -0.2% -0.5%

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 82.4 82.7

现况指数 91.0 90.7

预期指数 78.0 77.6

1530 美国ECRI一周领先指标 11月30日当周 -- 126.3

2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加100 增加113.6

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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12月5日(三)

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 负18 --

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超4,942 --

外资投资日本股市(亿日圆) 买超1,843 --

12月6日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 11月 +1.39 持平

全职就业人数(万人) 减少0.42 --

就业参与率 65.1% 65.1%

失业率 5.2% 5.5%

0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 10.3% --

0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 3.1% 3.1%

经季节调整失业率 3.0% 3.0%

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +1.0% +0.2%

三个月房价指数(较上年同期) 截至11月 -1.3% --

0815 瑞士CPI(较前月) 11月 -0.3% 持平

(较上年同期) -0.4% 持平

0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 逆差45.32 逆差42

全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差95.39 逆差88

1000 欧元区GDP(较前季) 第三季修正值 -0.1% -0.1%

(较上年同期) -0.6% -0.6%

1100 德国工业订单(较前月) 10月 +3.9% +0.9%

1200 英国央行量化宽松计划总规模(亿英镑) 12月 3,750 3,750

利率决定 0.5% 0.5%

1230 美国Challenger企业计划裁员人数(人) 11月 57,081 --

1245 欧洲央行利率决定 12月 0.75% 0.75%

1330 加拿大建筑许可 10月 +15.0% +2.6%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月1日当周 37.0 38

初请失业金人数四周均值(万人) 40.8 --

续请失业金人数(万人) 11月24日当周 320.5 327.5

1500 加拿大Ivey经季节调整采购经理人指数(PMI) 11月 47.5 58.6 (完)

--整理 许娜/王翔琼;审校 戴素萍

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