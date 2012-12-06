〔表格〕瑞士11月CPI较上年同期下滑0.4%,市场预估为持平

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透苏黎世12月6日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士11月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.3%,较上年同期降0.4%,路透预估均为持平.
以下为详细数据:
2012年11月 2012年10月 2011年11月
较上月变动% -0.3 0.1 -0.2
较上年同期变动% -0.4 -0.2 -0.5
指数(2010年12月=100) 99.1 99.4 99.4 (完)
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--编译 张若琪;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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