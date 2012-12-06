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货币新闻 | 2012年 12月 6日 星期四 16:21 BJT

〔表格〕瑞士11月CPI较上年同期下滑0.4%,市场预估为持平

路透苏黎世12月6日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士11月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.3%,较上年同期降0.4%,路透预估均为持平.

以下为详细数据:

2012年11月 2012年10月 2011年11月

较上月变动% -0.3 0.1 -0.2

较上年同期变动% -0.4 -0.2 -0.5

指数(2010年12月=100) 99.1 99.4 99.4 (完)

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--编译 张若琪;审校 王洋

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