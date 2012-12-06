《国际主要央行公开市场操作一览》--12月6日

路透上海12月6日电---美联储(FED)9月推出新一轮量化宽松政策(QE3),计划每月购买400亿美元的机构抵押支持证券(MBS),同时在公开市场操作中继续卖出短期公债,买入长期公债等;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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12/5 买入公债 47.54 02/15/2021 - 11/15/2022

12/4 买入公债 18.37 02/15/2036 - 11/15/2042

12/3 卖出公债 -78.28 12/31/2015 - 01/31/2016

11/30 买入公债 18.54 02/15/2036 - 11/15/2042

11/29 买入公债 47.43 02/15/2021 - 11/15/2022

操作方式 投放资金(亿美元) 加权利率

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12/3 三天期逆回购 -22.50 --

11/29 三天期逆回购 -11.80 0.18%

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在11月14日-12月12日期间,FED计划在滚动操作中,购买约350亿美元的机构债和机构抵押支持证券.

美联储9月推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

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《本周主要新闻》

--三位美联储地区联储总裁上周六对央行史无前例的低利率政策表达了截然不同的看法,亮出一些或许是下次央行政策会议关键主题的观点.属于温和派的芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯坦率表示,有必要采取更多宽松政策,并重申只要通胀率没有升逾2.5%的风险,就应维持低利率直到失业率至少降至6.5%.费城联储总裁普洛瑟和明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯亦出席了这次会议.普洛瑟持强硬立场,柯薛拉柯塔之前倡导紧缩政策,但他从9月开始呼吁进一步放宽银根.普洛瑟表示,他担心失业率持续高企可能说明美联储的政策没有起到预期效果.普洛瑟表示,失业率位于历史高位--10月达到7.9%--而通胀却持于低位,决策者可能会"不顾这些证据指出,我们要么做的还不够,要么就是没有找到如何让传导机制生效的正确模式."[ID:nSB2123893]

--两位政策决策高层周一的讲话表明,美联储官员似乎对最近的货币刺激政策成果感到满意,但对于未来购债计划的实施力度有一些异议.波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示,美联储明年"有充足理由"保持宽松政策,每月继续购买总计850亿美元的债券.但圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则辩称,美联储不应该再用同样规模的新计划取代即将到期的卖短买长计划.他表示,如果购债令美联储资产负债表扩大,造成的影响会大于卖短买长. [ID:nSB2126243]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/5 七天期反向交易 40.80亿美元 0.66%(固定利率)

84天期反向交易 30.27亿美元 0.64%(固定利率)

12/4 七天期反向交易 707.64 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,085.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉上周五表示,欧元区危机的规模表明,允许单一货币体系内部经常帐失衡扩大会造成很大的危险."危机使得一件事变得格外清晰:欧元区内部经常帐的严重失衡已经成为关乎经济和货币联盟稳定的根本问题...至少可以这么说,如果一些国家永远是债权国,而另一些则沦为永久的债务国,那么由主权国家组成的联盟将不可避免的变得脆弱." [ID:nSB2123327]

德拉吉还表示,欧元区尚未走出危机,明年下半年应该能复苏,欧洲央行做好了采取一切必要措施稳定欧元区的准备. [ID:nSB2123053]

--欧洲央行管理委员会成员诺亚周一表示,欧洲央行购买欧元区成员国公债的方案是确保货币政策发挥作用,以及驱散对欧元集团分裂担忧的重要工具.诺亚称,只有该国家政府已经敲定纾困协议,且同意进行结构性改革,才能启动购债方案,这将提振欧元区的信心. [ID:nSB2124949]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 38,140

上周三 38,700

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当期变化 -560

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明强调,该央行致力于积极宽松政策的前提,在于经济成长永续性未面临诸如失衡加剧等重大风险."为了实现物价稳定条件下的经济持续成长,央行必须有非常长远的眼光,"白川方明周一在东京参加一个研讨会时称.他并表示,央行不必以市场反应来作为行动指引.这暗示日央行不会只因为市场益发预期会有立刻的货币宽松政策而采取行动. [ID:nST0583261]

--日本央行副总裁西村清彦周三表示,将讨论9月和10月政策宽松举措是否足够.其并称,日本经济可能逊于央行预估,10月经济产出情况未必良好,但下滑态势可能已结束,不过现在断言产出已触底还为时过早.思考应对政策时将仔细评估即将公布的重要日本和美国数据. [ID:nSB2129015]

其并称,如果经济风险从最低限度脱轨,央行永远随时做好因应准备,会采取适当且大胆的行动. [ID:nST0583923]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行3,645亿台币存单,若相较存单到期金额3,763亿,存单发行余额减118亿.[ID:nST0584291]

--台湾央行周二公布,当日共发行236亿台币存单,若相较存单到期金额63亿,存单发行余额增173亿.[ID:nST0583861]

--台湾央行周一公布,今日共发行2,979.8亿台币存单,若相较存单到期金额3,027.55亿,存单发行余额减47.75亿.[ID:nST0583379](完)