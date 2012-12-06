〔路透基点〕Esprit Corporate Services的26亿港元贷款进入二级市场

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,Esprit Corporate Services从2010年2月开始的26亿港元(3.35亿美元)定期贷款进入二级市场.
该公司在二级市场的交易量介于0.4-1亿港元.消息人士称,综合收益的指导定价为325-475个基点.
该笔贷款将于2015年2月到期,综合收益为80个基点,在初级市场的利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码65个基点.
本案由思捷环球担保,剩余平均年限约为1.5年.
13家银行参与初级市场贷款,分别为澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、中国信托商业银行、花旗集团、德意志银行、汇丰、瑞穗实业银行、华侨银行、渣打银行、三井住友银行和瑞银.
思捷环球与华润创业在中国成立零售合资企业,思捷将用这笔资金买进华润所持的51%合资企业股份.(完)
--编译 王翔琼;审校 沈以文
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。