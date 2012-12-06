〔路透基点〕Esprit Corporate Services的26亿港元贷款进入二级市场

路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,Esprit Corporate Services从2010年2月开始的26亿港元(3.35亿美元)定期贷款进入二级市场.

该公司在二级市场的交易量介于0.4-1亿港元.消息人士称,综合收益的指导定价为325-475个基点.

该笔贷款将于2015年2月到期,综合收益为80个基点,在初级市场的利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码65个基点.

本案由思捷环球担保,剩余平均年限约为1.5年.

13家银行参与初级市场贷款,分别为澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、中国信托商业银行、花旗集团、德意志银行、汇丰、瑞穗实业银行、华侨银行、渣打银行、三井住友银行和瑞银.

思捷环球与华润创业在中国成立零售合资企业,思捷将用这笔资金买进华润所持的51%合资企业股份.(完)