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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 14:28 BJT

〔日本股市〕收于七个月高位并站上9,500点关口,日圆走弱激励风险意愿

路透东京12月6日电---日本股市日经指数周四收于七个月高位,并站在9,500点关口上方,受日圆持续走软激励,尽管市场持续臆测大选后产生的新政府将促使央行采取更有力措施使日本摆脱通缩.

日经指数.N225收高0.8%至9,545.16点,触及4月26日以来最高收位.东证股价指数.TOPX上涨0.9%至788.74.(完)

--编译 李春喜;审校 石冠兰

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