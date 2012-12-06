〔国际油市〕布兰特原油持稳在109美元下,经济忧虑与中东供应疑虑并存

路透新加坡12月6日电---布兰特原油期货周四持于每桶109美元下方,因欧美经济数据疲软,使全球经济与石油需求忧虑挥之不去,抵销了中东局势紧张引发的供应忧虑.

投资者仍对美国财政悬崖忐忑不安,若解决不了这个问题,美国经济将有重陷衰退之虞,从而打击这个全球主要石油消费国的石油需求.