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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 14:28 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳在109美元下,经济忧虑与中东供应疑虑并存

路透新加坡12月6日电---布兰特原油期货周四持于每桶109美元下方,因欧美经济数据疲软,使全球经济与石油需求忧虑挥之不去,抵销了中东局势紧张引发的供应忧虑.

投资者仍对美国财政悬崖忐忑不安,若解决不了这个问题,美国经济将有重陷衰退之虞,从而打击这个全球主要石油消费国的石油需求.

但美国总统奥巴马最近的言论表明,若共和党作出妥协,可能在"大约一周时间里"达成协议,避免跌落财政悬崖,这让市场燃起一些希望,支撑了石油和股市等风险资产.

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