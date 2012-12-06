〔国际油市〕布兰特原油持稳在109美元下,经济忧虑与中东供应疑虑并存

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月6日电---布兰特原油期货周四持于每桶109美元下方,因欧美经济数据疲软,使全球经济与石油需求忧虑挥之不去,抵销了中东局势紧张引发的供应忧虑.
投资者仍对美国财政悬崖忐忑不安,若解决不了这个问题,美国经济将有重陷衰退之虞,从而打击这个全球主要石油消费国的石油需求.
但美国总统奥巴马最近的言论表明,若共和党作出妥协,可能在"大约一周时间里"达成协议,避免跌落财政悬崖,这让市场燃起一些希望,支撑了石油和股市等风险资产.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。