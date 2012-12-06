〔企业并购〕加拿大官员称中海油收购Nexen案审查期限或推后

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华12月5日电---加拿大工业部长帕纳蒂斯（Christian Paradis）透露，中海油(0883.HK)拟收购NexenNXY.TO交易的审查期限可能延后，但他称不想就此交易传递任何讯号。
帕纳蒂斯多次对记者表示，对于何时将决定是否批准中海油拟收购Nexen，以及马来西亚Petronas拟收购Progress Energy Resources(PRQ.TO)这两项交易，他不会加以揣测。
当一名记者指出12月10日是中海油拟购Nexen交易审查期限时，他说：“这个期限可能延期，但我再次申明，我不会对此加以揣测……也不想传递任何讯号。当作出决定并准备好宣布时，一切就见分晓。请不要对我现在说的话进行任何解读。”
之前市场普遍猜测该期限不会延后。
有记者指出加拿大财长费海提（Jim Flaherty）几小时前曾称决定会“很快作出”，帕纳蒂斯对此回应道：“如果费海提这么说了，那就是吧。但我作为审查者，我不能释放任何信号，也不想加以揣测。我只能说：还在审查中，当我们准备好宣布了，我就会宣布。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。