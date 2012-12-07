赢回消费者青睐是肯德基在中国发展更大挑战

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Lisa Baertlein

路透纽约12月5日电---中国经济的放缓并非是肯德基在华运营的唯一瓶颈。中国市场的竞争愈发激烈，客户的口味也越发挑剔。

尽管中国宏观经济中的消费者信心和零售额等指标有所改善，但肯德基母公司百胜集团(YUM.N)上周发布预警称，预计第四季该公司在华销售额将下滑4%。百胜股价自预警发布以来下挫逾11%。

根据对上海、北京食客的采访以及新浪微博的评论反馈显示，很多食客对肯德基最近今年上调价格及修改产品组合的举动表示不满。

普华永道咨询师Queen Hu表示，肯德基推出的新产品"太难吃了，远远不如之前。"她上大学时经常吃肯德基，但现在一年只去大概两到三次。

百胜将在周四举行投资者会议，公司很可能将在会议上面临投资者关于中国业务的尖锐提问。中国市场占其全部营收和营运利润的逾半数。投资者希望知道，第四季度销售额的下滑只是偶然事件，还是该公司在中国市场显现真正问题的迹象之一。

很多分析师预测百胜可以成功度过中国此次的经济放缓，即便有人预测这种艰难局面可能会延伸至明年年中，因受十年一次的领导人换届及中国消费者在竭力应对经济增长的停滞所影响。

瑞银分析师David Palmer在致客户函中称："现在还看不出中国新领导人将采取什么措施刺激需求，但很可能中国消费者在中短期内保持谨慎。"

百胜集团属于美国企业中进军中国市场的领跑者，目前依然是中国市场上最大的西式餐饮运营商。百胜集团在华拥有大概4,800家连锁店，其中多数为肯德基门店。

**传言猛于"虎"**

百胜的问题不仅在于其反馈不佳，一个关于食品质量的不实传言似乎也困扰着该公司。

百胜集团的一名发言人称，媒体11月底曝出的"速成鸡"报导"不实"，报导称供应商在饲料中添加有毒添加剂喂食原料鸡。他拒绝回答该传言是否伤及百胜的销售业绩。

中国农业官员也驳斥了这些传言，并公开表示，肯德基的供应商是安全的。

食品安全在中国是个热门话题。中国媒体几乎天天都会发布关于在各种食物中发现有毒物质的报导。

作为一个国外品牌，有关肯德基的这些传言引发了民众的过度反应。通常中国民众认为外国品牌的质量更高。

Hu说："外国食品企业很强大，因为人们相信他们，相信他们的食物是安全的。但现如今，他们也面临跟中国企业一样的问题，这也意味着涨价不再合理。"

与此同时，肯德基在中国也面临愈发激烈的竞争，对手包括麦当劳(MCD.N)、星巴克(SBUX.O)和赛百味等。

25岁的焦光(音)是北京的一名司机。他说，他总吃快餐，但相比肯德基，他更喜欢吃麦当劳。

"我更喜欢吃零食，麦当劳有很多零食，而肯德基只有正餐。"（完）