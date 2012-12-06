〔投行观点〕摩根士丹利下调2013年布兰特原油价格预估

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月6日电---摩根士丹利周四将2013年布兰特原油价格预估从每桶115美元下调至110美元,指因全球经济增长走软且地缘政治紧张局势缓解.
"虽然进入2013年上半年油价可能维持缓和,但我们认为风险偏于上行,犯错的空间非常小,"该行报告称.
摩根士丹利亦下调2012/13年度大豆价格预估至每蒲式耳15.70美元,称因美国收成改善,但仍看多大豆价格,因南美创纪录的作物收成远非笃定之事.(完)
--编译 艾茂林;审校 张若琪
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。