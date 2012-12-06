〔投行观点〕摩根士丹利下调2013年布兰特原油价格预估

路透12月6日电---摩根士丹利周四将2013年布兰特原油价格预估从每桶115美元下调至110美元,指因全球经济增长走软且地缘政治紧张局势缓解.

"虽然进入2013年上半年油价可能维持缓和,但我们认为风险偏于上行,犯错的空间非常小,"该行报告称.

摩根士丹利亦下调2012/13年度大豆价格预估至每蒲式耳15.70美元,称因美国收成改善,但仍看多大豆价格,因南美创纪录的作物收成远非笃定之事.(完)