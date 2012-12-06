〔中国股市〕沪综指收盘略跌,投资者疑虑未消令成交明显萎缩

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月6日电---中国股市沪综指周四收市小跌,成交明显萎缩.分析师指出,尽管昨日大盘拉出一根长阳线,但久处弱市的投资者很难马上扭转熊市思维,观望情绪仍占主导,大盘今天只能维持窄幅震荡,未能延续昨日升势.
沪综指.SSEC收报2,029.237点,跌2.670点或0.13%;昨日股指大涨2.87%,为近三个月以来最大单日涨幅.上海A股今日成交584亿元人民币,较上日的852亿元减少逾三成,昨日A股亦创下9月7日以来最大的单日成交量.
"成交量这个指标相当关键."长江证券分析师宋中庆指出,"熊市中要有人来买,大盘才能向上,反映在成交量上就是逐级放大,但今天成交没有上来,说明还是没有多少人敢买股追涨."
他认为,若是明天成交量仍不能放大,大盘昨日反弹的提振效果将会弱化,股指可能重回弱势震荡.
周四矿业能源板块回落明显,沪市贤成矿业(600381.SS)收报跌停至4.67元.
沪深300指数.CSI300收盘跌0.19%,报2,203.602点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,206.8点,跌0.16%,成交量为520,991手.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。