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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 15:11 BJT

〔中国股市〕沪综指收盘略跌,投资者疑虑未消令成交明显萎缩

路透上海12月6日电---中国股市沪综指周四收市小跌,成交明显萎缩.分析师指出,尽管昨日大盘拉出一根长阳线,但久处弱市的投资者很难马上扭转熊市思维,观望情绪仍占主导,大盘今天只能维持窄幅震荡,未能延续昨日升势.

沪综指.SSEC收报2,029.237点,跌2.670点或0.13%;昨日股指大涨2.87%,为近三个月以来最大单日涨幅.上海A股今日成交584亿元人民币,较上日的852亿元减少逾三成,昨日A股亦创下9月7日以来最大的单日成交量.

"成交量这个指标相当关键."长江证券分析师宋中庆指出,"熊市中要有人来买,大盘才能向上,反映在成交量上就是逐级放大,但今天成交没有上来,说明还是没有多少人敢买股追涨."

他认为,若是明天成交量仍不能放大,大盘昨日反弹的提振效果将会弱化,股指可能重回弱势震荡.

周四矿业能源板块回落明显,沪市贤成矿业(600381.SS)收报跌停至4.67元.

沪深300指数.CSI300收盘跌0.19%,报2,203.602点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,206.8点,跌0.16%,成交量为520,991手.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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