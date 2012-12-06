〔日本股市〕日圆疲弱激励日经指数站上七个月收盘高位,但已进入超买区(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 日经指数收高0.8%,东证股价指数上涨0.9%
* 日经指数已进入超买区
* 日圆疲弱激励出口商类股领涨
* 自民党料赢得12月16日大选
* 夏普大涨,报导称续与鸿海协商
路透东京12月6日电---日本股市日经指数周四站上七个月收盘高位,突破9,500点关口,受日圆持续走软激励.市场臆测大选后产生的新政府将促使央行采取更有力措施使日本摆脱通缩.
日经指数.N225收高0.8%至9,545.16点,为4月26日以来最高收盘水准.
但周四涨势已使日经指数进入超买区,14日相对强弱指标报70.4.分析师表示,指标超过70通常意味着超买,暗示指数短期内将回落.
"当市场下跌时,买盘很快进场,但是当市场再度上涨时,投资者就了结获利.除非有更清楚的发展能说服外资,指出日本央行将采取货币政策措施,否则日股很难稳定上涨,"法国巴黎银行首席分析师丸山俊表示,并补充称外资在圣诞节前将不太会大举建仓.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。