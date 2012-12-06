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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 15:10 BJT

〔日本债市〕公债期货触及纪录高位,因报导称自民党有望赢得众院选举

* 报导称自民党或将赢得众院绝对多数席位,助燃日本央行政策宽松预期

* 30年期公债标售吸引强劲需求,引发汹涌买盘

* 收益率料暂时承压

路透东京12月6日电---日本公债价格周四上涨,10年期公债期货触及纪录高位,因此前媒体报导称,主要反对党自民党可望赢得众议院绝对多数席位,增强了市场对大胆货币宽松举措的预期.

30年期公债标售需求强劲,给市场构成进一步提振.30年期公债因此远超较短期公债表现,一反之前几周因担心货币宽松举措可能招致通胀而跑输短债的局面.

一日本券商的交易员称:"有些人说在期货突破纪录高位后,上方就完全没有限制了."

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