〔日本债市〕公债期货触及纪录高位,因报导称自民党有望赢得众院选举

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 报导称自民党或将赢得众院绝对多数席位,助燃日本央行政策宽松预期
* 30年期公债标售吸引强劲需求,引发汹涌买盘
* 收益率料暂时承压
路透东京12月6日电---日本公债价格周四上涨,10年期公债期货触及纪录高位,因此前媒体报导称,主要反对党自民党可望赢得众议院绝对多数席位,增强了市场对大胆货币宽松举措的预期.
30年期公债标售需求强劲,给市场构成进一步提振.30年期公债因此远超较短期公债表现,一反之前几周因担心货币宽松举措可能招致通胀而跑输短债的局面.
一日本券商的交易员称:"有些人说在期货突破纪录高位后,上方就完全没有限制了."
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。