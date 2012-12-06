〔路透基点〕美高梅等博彩公司在二级贷款市场成为热门--RLPC

路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,博彩公司如美高梅中国控股、澳门威尼斯人和永利渡假村(澳门)等在二级贷款市场成为热门标的.

消息人士表示,买家询价较上个月大幅增多.一银行买家称,"年底前我们想在资产负债表上增加(博彩资产),我们正在寻求最优价格."

交易商认为,明显看到博彩公司更为活跃.

数宗博彩融资案进入二级市场,规模介于1,000-3,000万美元.

永利23亿美元贷款的指导定价为面值的96-97%.该贷款包括15.5亿美元五年期循环信贷和7.5亿美元六年期定期贷款两部分,已于7月底签约.

同时,美高梅20亿美元五年期贷款案上个月结案,指导价格为面值的96-98%.消息人士称,几笔转售交易料将在年底前完成.

上个月美高梅的贷款中有5,000万美元已转售.

在初级市场,永利和美高梅的最初贷款利率为较香港银行同业拆息或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点,最高前端费为200个基点.

澳门威尼斯人的37亿美元贷款将于2016年11月到期,价格为面值的96-99%.8月已转售1,000万美元,价格为面值的94.5%.贷款利率为较Libor加码150个基点.(完)