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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 15:11 BJT

〔全球金市〕金价小跌,亚洲实货买家逢低接盘

路透新加坡12月6日电---金价周四小幅下跌,守在昨日触及的一个月低点附近,美元略微上涨对其构成压力.投资者正等候欧洲央行政策会议结果,以寻找关于其政策立场的最新线索.

金价下跌吸引部分亚洲实货买家,支撑了市场人气.

美国围绕"财政悬崖"问题的磋商仍未打破僵局.共和与民主两党都未公开做出新的妥协.

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