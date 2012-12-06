〔全球金市〕金价小跌,亚洲实货买家逢低接盘

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月6日电---金价周四小幅下跌,守在昨日触及的一个月低点附近,美元略微上涨对其构成压力.投资者正等候欧洲央行政策会议结果,以寻找关于其政策立场的最新线索.
金价下跌吸引部分亚洲实货买家,支撑了市场人气.
美国围绕"财政悬崖"问题的磋商仍未打破僵局.共和与民主两党都未公开做出新的妥协.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。