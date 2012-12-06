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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 15:43 BJT

〔金属期市〕期铜连升五日后下滑,美国避开财政悬崖的希望曾提供支撑

路透新加坡12月6日电---伦敦期铜周四下滑.此前五日连升,受对美国将在最后关头达成协议避免跌落"财政悬崖"的憧憬,及对中国经济增长加快的乐观情绪推动.

之前环绕美国财政悬崖的不确定性下降,曾帮助提振金属市场人气.

"财政悬崖仍是一大问题,如果人们感到将取得进展,那么就应该可以走得更高,"瑞信分析师Ivan Szpakowski称.

0703GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑0.64%至每吨8,023美元,逆转上日升至10月19日以来高位的走势.

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