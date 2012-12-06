〔新兴汇市〕多数新兴亚币下滑,菲律宾披索近期上扬后稍事喘息

路透新加坡12月6日电---多数新兴亚洲货币周四下降,其中菲律宾披索在近期扬升之后稍事喘息;韩元下跌,部分是受该国央行可能干预的不安情绪影响.

亚洲货币下滑,上日西班牙标债结果令人失望,拖累欧元脱离七周高位,从而提振美元.

但苏格兰皇家银行策略师Rob Ryan表示,亚洲货币跌势受限,因投资者关注美国国会的财政磋商,及美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周的政策会议,以寻求交投指引.