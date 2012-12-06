〔新兴汇市〕多数新兴亚币下滑,菲律宾披索近期上扬后稍事喘息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月6日电---多数新兴亚洲货币周四下降,其中菲律宾披索在近期扬升之后稍事喘息;韩元下跌,部分是受该国央行可能干预的不安情绪影响.
亚洲货币下滑,上日西班牙标债结果令人失望,拖累欧元脱离七周高位,从而提振美元.
但苏格兰皇家银行策略师Rob Ryan表示,亚洲货币跌势受限,因投资者关注美国国会的财政磋商,及美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周的政策会议,以寻求交投指引.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。