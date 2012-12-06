〔中国保险〕中国的寿险公司或面临新投资渠道带来的风险--惠誉

路透北京12月6日电---评级机构惠誉称,由于中国保监会最近实施了一系列推动保险行业自由化的政策,中国的寿险公司或会面临新投资渠道带来的风险.

惠誉周四发布的报告称,中国的寿险公司相比非寿险公司更有可能参与复杂产品的投资,因为寿险准备金较长的期限给予它们更大的投资灵活性.尤其这些公司主要依赖投资收入获得利润.

根据保监会最新出台的政策,中国的保险公司可以更加灵活地分散投资渠道,包括可以投资信用相关的金融产品(如银行的理财产品和资产支持证券,保险公司最多可投资其总资产的30%.)此外,保险公司投资基础设施债券和房地产相关资产不超过其总资产的20%,过去为10%.

"对这些金融产品的信用分析通常比一般的债券更加困难.由于缺乏二级市场,流动性也有可能受到限制.这些新的投资渠道有可能让中国的保险公司面临尚未充分准备应对和管理的新风险."惠誉亚太区保险团队董事黄佳琪说.

报告称,相对于争取市场份额,中国的寿险公司目前更重视利润率的提高.虽然保费销售放缓,但中国的寿险公司积极发展利润率更高的期缴保费产品业务,从而促进了有效业务价值的持续增长.

鉴于受评保险公司坚实的市场地位、适当的资本金水平、稳健的外部融资能力,惠誉对中国寿险行业维持稳定的评级展望.但是,中国的寿险公司的资本金水平仍然容易受到股票市场潜在的不利变化,以及中国经济增速放缓导致固定收益债券信用质量恶化的影响.如果资本金水平持续性严重弱化可能会引发负面的评级行动.(完)