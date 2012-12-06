〔欧洲汇市〕瑞郎追随欧元走低,关注欧洲央行

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透苏黎世12月6日电---瑞郎兑美元周四追随欧元走低,此前公布的欧元区经济数据疲软,而且西班牙债券标售表现欠佳,让欧元近期涨势受阻.
投资者在欧洲央行日内稍后公布政策决议前锁定近期欧元获利.外界广泛预期欧洲央行将维持利率不变.
瑞郎兑欧元从昨日触及的两个月低点反弹后持稳.
日内稍后将公布瑞士消费者物价指数(CPI),但Informa Global Markets分析师Tony Nyman称,数据不太可能对瑞郎造成太大影响,除非与预期相差太大.
其并称,"市场本周一直更关注瑞士信贷设负存款利率的决定...这一度导致欧元/瑞郎上涨...市场将考虑瑞士央行下周会议上可能做出的反应."
0731GMT时,瑞郎兑美元跌0.2%至0.9276,兑欧元几无变动,报1.2102.(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。