〔欧洲汇市〕瑞郎追随欧元走低,关注欧洲央行

路透苏黎世12月6日电---瑞郎兑美元周四追随欧元走低,此前公布的欧元区经济数据疲软,而且西班牙债券标售表现欠佳,让欧元近期涨势受阻.

投资者在欧洲央行日内稍后公布政策决议前锁定近期欧元获利.外界广泛预期欧洲央行将维持利率不变.

瑞郎兑欧元从昨日触及的两个月低点反弹后持稳.

日内稍后将公布瑞士消费者物价指数(CPI),但Informa Global Markets分析师Tony Nyman称,数据不太可能对瑞郎造成太大影响,除非与预期相差太大.

其并称,"市场本周一直更关注瑞士信贷设负存款利率的决定...这一度导致欧元/瑞郎上涨...市场将考虑瑞士央行下周会议上可能做出的反应."

0731GMT时,瑞郎兑美元跌0.2%至0.9276,兑欧元几无变动,报1.2102.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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