〔路透基点〕奇力光电15亿台币贷款案的利率及更多条件出炉--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,奇力光电科技的15亿台币(5,200万美元)三年期融资案的贷款利率和更多条件出炉.
本案由第一商业银行牵头,包括10亿台币的定期贷款A部分(用于再融资)和5亿台币的循环贷款B部分(用于原材料采购).A部分贷款以土地、一处工厂和机械设备作担保.
贷款利率为较90天二级市场商业票据利率加码150个基点,税前利率最低为2.38%.贷款利率和税前保底利率将根据借款方从2013年开始的税前净利润率来作调整,情况如下:
若税前净利润率小于零,贷款利率为140个基点,税前保底利率为2%;
若税前净利润率介于0-8%,贷款利率为100个基点,税前保底利率为1.7%;
若税前净利润率超过8%,贷款利率为75个基点,税前保底利率为1.6%;
A部分动用额度若没有100%,则有15个基点的承诺费.B部分动用额度若小于50%,则有20个基点的承诺费.
财务约定条款包括:2013-2014年最大债务比率为380%、2015年为250%;2013年最低利息覆盖率为三倍、从2014年开始为四倍;最低有形资产净值18亿台币.
除采购原材料之外,筹得款项将为2008年签署的40亿台币五年期定期贷款进行再融资.
在12月14日承贷的银行将得到3个基点的提前费用.回复日截至12月21日.
2010年12月,奇力光电曾签下67.5亿台币的五年期贷款案,分为三个部分.两笔五年期定期贷款部分利率为较二级市场商业票据利率加码75个基点;另一笔一年期的循环贷款部分利率为较二级市场商业票据利率加码62.8个基点.(完)
--编译 王翔琼; 审校 高琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。