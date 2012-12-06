〔路透基点〕奇力光电15亿台币贷款案的利率及更多条件出炉--RLPC

路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,奇力光电科技的15亿台币(5,200万美元)三年期融资案的贷款利率和更多条件出炉.

本案由第一商业银行牵头,包括10亿台币的定期贷款A部分(用于再融资)和5亿台币的循环贷款B部分(用于原材料采购).A部分贷款以土地、一处工厂和机械设备作担保.

贷款利率为较90天二级市场商业票据利率加码150个基点,税前利率最低为2.38%.贷款利率和税前保底利率将根据借款方从2013年开始的税前净利润率来作调整,情况如下:

若税前净利润率小于零,贷款利率为140个基点,税前保底利率为2%;

若税前净利润率介于0-8%,贷款利率为100个基点,税前保底利率为1.7%;

若税前净利润率超过8%,贷款利率为75个基点,税前保底利率为1.6%;

A部分动用额度若没有100%,则有15个基点的承诺费.B部分动用额度若小于50%,则有20个基点的承诺费.

财务约定条款包括:2013-2014年最大债务比率为380%、2015年为250%;2013年最低利息覆盖率为三倍、从2014年开始为四倍;最低有形资产净值18亿台币.

除采购原材料之外,筹得款项将为2008年签署的40亿台币五年期定期贷款进行再融资.

在12月14日承贷的银行将得到3个基点的提前费用.回复日截至12月21日.

2010年12月,奇力光电曾签下67.5亿台币的五年期贷款案,分为三个部分.两笔五年期定期贷款部分利率为较二级市场商业票据利率加码75个基点;另一笔一年期的循环贷款部分利率为较二级市场商业票据利率加码62.8个基点.(完)