《汇市简讯》英国房价数据为英镑兑美元带来支撑

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
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* 英镑从好于预期的英国房价数据中得到支撑
* 英国11月房价按月上涨1.0%,预期为涨0.2%
* "迹象显示央行的贷款融资计划拉低了抵押贷款利率,提振房贷批准情况"--Halifax分析师[id:nCN2131047]
* 1.6080处的买单帮助英镑为欧洲盘初跌势筑底,阻力在1.6100.
* 英国10月贸易数据即将公布,英国央行今晚举行货币政策会议.(完)
--编译 隋芬;审校 张若琪
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。