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市场报道 | 2012年 12月 6日 星期四 16:38 BJT

《汇市简讯》英国房价数据为英镑兑美元带来支撑

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* 英镑从好于预期的英国房价数据中得到支撑

* 英国11月房价按月上涨1.0%,预期为涨0.2%

* "迹象显示央行的贷款融资计划拉低了抵押贷款利率,提振房贷批准情况"--Halifax分析师[id:nCN2131047]

* 1.6080处的买单帮助英镑为欧洲盘初跌势筑底,阻力在1.6100.

* 英国10月贸易数据即将公布,英国央行今晚举行货币政策会议.(完)

--编译 隋芬;审校 张若琪

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