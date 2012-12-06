〔中国能源〕中俄两国正式签署田湾核电站二期项目政府间协议--中国副总理

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月6日电---中国国务院副总理、中俄能源谈判中方代表王岐山表示,中俄两国正式签署田湾核电站二期项目政府间协议,并在石油、天然气等能源领域达成一系列共识.中国已成为俄罗斯第一大贸易伙伴,今年贸易额有望达到900亿美元历史新高.
新华社周四报导,王岐山主持中俄能源谈判代表第九次会晤时指出,在石油领域,积极推进上中下游合作,充分利用现有管道扩大原油贸易规模;落实天津炼厂原油进口、 成品油出口和国内销售"三权",推进炼化一体化合作,把天津炼厂做成安全、可持续、能赚钱的标志性项目.
"在天然气领域,从中国有购买力市场需求出发,优先推进东线管道合作,积极研究西线一体化合作."王岐山称.
在核能领域,两国正式签署田湾核电站二期项目政府间协议,并加强核电站、空间核动力、浮动堆、快堆及核燃料等领域一揽子合作.进一步拓展和深化煤炭、电力、能效与可再生能源领域合作.
王岐山表示,双方就进一步推进各领域务实合作达成共识,包括继续优化贸易结构,扩大高科技、高附加值产品贸易,改善投资环境,扩大相互投资.积极开展大飞机、重型直升机、航天、信息通信、高速铁路等高科技各领域合作.
同时加快跨境桥梁等基础设施建设,促进互联互通.积极推进金融各领域合作.促进两国地方间,特别是俄罗斯远东与中国东北地区的合作.(完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。