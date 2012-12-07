〔路透基点〕台湾友达光电部分贷款进入二级市场转售--RLPC

路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,友达光电现有三笔贷款案中,有几个部分正在二级市场转售.

AUO Sunpower Sdn Bhd到期日为2016年9月的3亿美元贷款中,有3,000万美元转售,价格约为面值的98%.该贷款在2011年9月签署,利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码195个基点,由友达光电和Sunpower担保.

AFPD Pte到期日为2015年11月的3.6亿美元贷款中,有两笔规模为1,000万美元转售,价格分别为面值的96%和99.45%.该贷款在2010年9月签署,也由友达光电担保,利率较Liobr加码135个基点.

友达光电到期日为2014年9月的553亿台币(19亿美元)贷款中,有3亿台币转售,价格约为面值的97%.该贷款在2006年9月签署,利率较初级市场商业本票利率加码55个基点.在初级市场中,该贷款的最高先付费用为35个基点.

同时,友达光电在初级市场推出220亿台币四年半期再融资案,利率为较90天初级市场商业票据利率加码约73-75个基点,最高先付费用为20个基点.此贷款筹得的款项用于为友达光电此前签订的几笔贷款提供再融资,包括553亿台币贷款,2008年10月签订的580亿台币,2009年7月签订的270亿台币五年期贷款,以及在广辉电子与友达光电合并之前于2006年签订的270亿台币贷款.(完)