芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦12月6日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:从强阻力位1.3140/72回撤,显示有调整的空间.重要支撑区域在1.2973/49.
美元/日圆:该货币对当前在82.84日圆交投,向上突破的话讲结束近期整固态势,且打开通往83.30的空间.支撑位位于81.69.
英镑/美元:有继续上涨的空间,关注对1.6175阻力位的试探,其上是1.6217.支撑位在1.6016.
欧元/日圆:该交叉货币对继续走强.阻力位在109.82日圆,其上是111.02.支撑位在106.77.
纽约 当日 今年来 2011年
0833GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3056 1.3066 -0.08 +0.86 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.45 82.46 -0.01 +7.16 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 107.65 107.74 -0.08 +8.11 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9271 0.9256 +0.16 -1.12 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6093 1.6096 -0.02 +3.59 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9918 0.9914 +0.04 -2.70 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0465 1.0452 +0.12 +2.35 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8294 0.8286 +0.10 +6.55 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 86.280 86.190 +0.10 +9.72 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.380 68.280 +0.15 +14.29 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 132.69 132.62 +0.05 +11.01 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2611 1.2617 -0.05 -3.92 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。