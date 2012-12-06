路透伦敦12月6日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:从强阻力位1.3140/72回撤,显示有调整的空间.重要支撑区域在1.2973/49.

美元/日圆:该货币对当前在82.84日圆交投,向上突破的话讲结束近期整固态势,且打开通往83.30的空间.支撑位位于81.69.

英镑/美元:有继续上涨的空间,关注对1.6175阻力位的试探,其上是1.6217.支撑位在1.6016.

欧元/日圆:该交叉货币对继续走强.阻力位在109.82日圆,其上是111.02.支撑位在106.77.

纽约 当日 今年来 2011年

0833GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3056 1.3066 -0.08 +0.86 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.45 82.46 -0.01 +7.16 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 107.65 107.74 -0.08 +8.11 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9271 0.9256 +0.16 -1.12 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6093 1.6096 -0.02 +3.59 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9918 0.9914 +0.04 -2.70 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0465 1.0452 +0.12 +2.35 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8294 0.8286 +0.10 +6.55 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.280 86.190 +0.10 +9.72 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.380 68.280 +0.15 +14.29 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 132.69 132.62 +0.05 +11.01 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2611 1.2617 -0.05 -3.92 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN]

英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN]